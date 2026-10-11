El Municipio de Luján habilitó un portal digital con información sobre alojamientos y servicios disponibles para recibir a los fieles que llegarán a la ciudad el próximo 11 de noviembre, cuando el papa León XIV celebre una misa frente a la Basílica.

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La iniciativa apunta a facilitar la planificación de quienes viajen para participar de la celebración religiosa y contribuir al ordenamiento urbano ante la llegada de una gran cantidad de personas. Según las previsiones mencionadas por las autoridades locales, se espera el ingreso de millones de fieles.

La información se encuentra disponible en servicios.lujan.gob.ar. También se puede acceder desde el sitio oficial del Municipio, lujan.gob.ar, a través de un botón que redirecciona a la plataforma.

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Qué alojamientos y servicios se pueden encontrar

Al sábado 10 de octubre, el portal tenía publicados 211 alojamientos y espacios disponibles, distribuidos en distintas categorías para responder a las necesidades de los visitantes.

Entre las opciones informadas se encuentran:

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144 casas y habitaciones particulares , destinadas a quienes busquen hospedarse en viviendas privadas.

24 lotes aptos para acampar , algunos con capacidad para recibir hasta 150 personas.

24 campings , con sus respectivos servicios.

Alrededor de 15 hoteles y cabañas, para quienes prefieran alternativas de alojamiento tradicionales.

Además de consultar las propuestas, los usuarios pueden filtrar la búsqueda según los servicios incluidos. Entre las prestaciones disponibles figuran baños, agua potable, electricidad, conexión WiFi, estacionamiento y duchas.

La herramienta busca concentrar en un solo sitio la información sobre las distintas alternativas para pasar la jornada o pernoctar en Luján durante la visita papal.

Cómo inscribirse para ofrecer alojamiento en Luján

El registro de nuevos prestadores permanece abierto. Las personas que dispongan de casas, habitaciones, campings, predios u otros espacios que puedan ofrecer durante el acontecimiento pueden incorporar su propuesta a través del mismo portal municipal.

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De esta manera, el Municipio busca ampliar el listado de opciones disponibles a medida que se acerca la fecha de la celebración.

Sin embargo, hay una aclaración importante para quienes utilicen la plataforma: los datos publicados son declarados por cada prestador y el sitio no permite gestionar reservas ni realizar pagos. Por lo tanto, los interesados deberán comunicarse con los responsables de cada propuesta para consultar condiciones, disponibilidad y modalidades de contratación.

Un operativo ante la llegada de miles de fieles

La habilitación del portal forma parte de las medidas de organización previstas para la jornada del 11 de noviembre, cuando la ciudad recibirá a peregrinos y visitantes convocados por la presencia del Sumo Pontífice.

Con la difusión de alojamientos, espacios para acampar y servicios complementarios, el objetivo es que quienes viajen puedan anticipar dónde hospedarse, conocer las prestaciones disponibles y planificar su estadía antes de trasladarse a Luján.

La plataforma también permite que los prestadores locales den a conocer sus propuestas en un contexto de mayor demanda de servicios vinculada con la celebración religiosa.