Pablo Carnevale es el referente local de La Libertad Avanza en Luján. El dirigente que responde a Javier MIlei adelantó que el espacio libertario no tendrá PASO y las precandidaturas se conocerán recién el 24 de junio.

Sobre la definición de los precandidatos libertarios, Carnevale, adelantó al medio local El Civismo:

“Fue una directiva exclusiva de Milei. Los nombres se van a conocer el día del cierre de listas. Obviamente voy a tener un rol, pero no tenemos claro todavía cuál va a ser”.

En ese sentido, precisó que no tendrán PASO: “Si bien a nivel local no estamos trabajando en precandidaturas todavía, tenemos una cuestión muy confirmada que es que no vamos a tener internas porque se estructuró todo de manera tal que se resolvió no hacer internas”.

En referencia a una potencial alianza con el espacio de Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta dijo que “nosotros no vamos a integrar Juntos bajo ningún punto de vista y mucho menos con el radicalismo o con el sector moderado. Con ese sector no hay chances de nada. No vamos a participar de una interna de Juntos porque no compartimos cuestiones metodológicas ni ideológicas. Tenemos una concepción distinta”.