El recién nacido había sido retirado por su madre sin alta médica del Hospital Nuestra Señora de Luján y fue hallado con vida durante la madrugada tras un intenso operativo de búsqueda en la ciudad de Luján.

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El bebé fue localizado en la zona de Ruta 7 y calle Maryland y trasladado de urgencia al centro de salud, donde permanece internado en neonatología y fuera de peligro.

El hecho se conoció luego de que autoridades del hospital advirtieran que una mujer que había dado a luz el 31 de marzo por la noche se retiró del establecimiento junto al bebé sin contar con el alta médica correspondiente. A partir de esa situación se activaron los protocolos y tomó intervención el Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.

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Durante las primeras averiguaciones, además, se detectó que la mujer había brindado datos personales falsos, lo que dificultó su identificación inicial. Sin embargo, tras distintas tareas investigativas, finalmente pudo ser localizada, informó Luján Hoy.

De acuerdo con fuentes del caso, personal policial logró contactarla telefónicamente y, cerca de la una de la madrugada, la mujer se presentó en la dependencia policial. Allí ofreció versiones contradictorias sobre el paradero del recién nacido. Según manifestó en ese momento, el bebé habría sido entregado al padre biológico, identificado como “Elías”, aunque no aportó información que permitiera verificar esa versión.

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Ante esa situación, efectivos de la Comisaría Luján Primera y del Gabinete Técnico Operativo avanzaron con el análisis de cámaras del Centro Operativo de Monitoreo. A partir de esas imágenes, lograron reconstruir parte del recorrido realizado por la mujer luego de salir del hospital.

Las cámaras registraron que había abordado un colectivo y descendido en la zona de Ruta 7 y Maryland, desde donde continuó caminando en dirección a las vías del ferrocarril. Con esos datos, las autoridades dispusieron de inmediato un operativo de rastrillaje en el área.

Finalmente, el bebé fue hallado con vida en ese sector y trasladado de urgencia al Hospital Nuestra Señora de Luján, donde recibió asistencia médica y quedó internado en el área de neonatología. Fuentes oficiales señalaron que el niño se encuentra fuera de peligro y bajo seguimiento profesional.

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La causa quedó en manos de la UFI Nº 9 de Luján, que dispuso la aprehensión de la mujer y el secuestro de elementos que podrían resultar de interés para la investigación. En paralelo, el Servicio Local de Niñez intervino para garantizar la protección integral del recién nacido.