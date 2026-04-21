La ciudad de Luján se prepara para nueva edición del Desfile del Caballo Criollo. Este evento, invita a vecinos y turistas a sumergirse en una de las gestas más asombrosas del siglo XX.

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El desfile rinde homenaje al jinete suizo-argentino Aimé Félix Tschiffely, protagonista de una travesía que desafió todos los límites imaginables. En 1925, acompañado por dos caballos criollos (Gato y Mancha), partió desde Buenos Aires con destino a Nueva York, en un viaje que terminaría convirtiéndose en leyenda.

Durante tres años recorrió más de 18.000 kilómetros atravesando selvas, desiertos y cordilleras, enfrentando temperaturas extremas que iban desde los -18 hasta los 52 grados. La expedición no estuvo exenta de dificultades. Enfermedades como la malaria, infecciones e incluso la pérdida de audición en uno de sus oídos marcaron el duro camino. Sin embargo, la resistencia del jinete y, sobre todo, de los caballos criollos, fue lo que convirtió esta travesía en un símbolo de la fortaleza argentina.

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El proyecto fue posible gracias al apoyo del hacendado Emilio Solanet, quien le confió los caballos y vio en la expedición una oportunidad única para demostrar la nobleza de la raza criolla. La historia captó la atención de la prensa nacional e internacional.

Al llegar a destino, Tschiffely fue recibido como un héroe: desfiló por la Quinta Avenida, visitó instituciones como la National Geographic Society y fue homenajeado por el presidente de Estados Unidos, Calvin Coolidge.

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Hoy, esa hazaña vuelve a cobrar vida en Luján. Frente al Monumento al Caballo Criollo, agrupaciones tradicionalistas de Jáuregui, Cortínez, Carlos Keen, Olivera y Open Door desfilan con sus caballos y atuendos típicos, mientras ballets folclóricos aportan música y danza en una celebración que conecta generaciones.

Además, quienes visiten la ciudad pueden conocer más sobre esta historia en el Museo Etnográfico Enrique Udaondo, donde se conservan los restos embalsamados de Gato y Mancha, testigos silenciosos de aquella proeza.

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📌 Datos claves

Evento: Desfile del Caballo Criollo

Fecha: Sábado 25

Hora: Desde las 15:00

Lugar: Av. Nuestra Señora de Luján y Dr. Real, frente al Monumento al Caballo Criollo

Entrada: Libre y gratuita

Participan: Agrupaciones tradicionalistas y ballets folclóricos

Organiza: Municipalidad de Luján – Dirección de Cultura y Turismo