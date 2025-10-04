Este fin de semana se realizará la 51ª Peregrinación Juvenil a Luján, una de las manifestaciones de fe más importantes del país, que cada año reúne a cientos de miles de fieles bajo el lema elegido para esta edición: “Madre, danos amor para caminar con esperanza”.

La caminata comenzará en el santuario de San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers, y recorrerá unos 63 kilómetros a lo largo de la Ruta Nacional N° 7, atravesando distintos municipios hasta llegar a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Se estima que el trayecto demandará alrededor de 15 horas de marcha.

La organización, a cargo de la Comisión Arquidiocesana de Piedad Popular del Arzobispado de Buenos Aires, dispuso puestos sanitarios y de asistencia gratuita en distintos puntos del recorrido, con el objetivo de acompañar y atender a los peregrinos durante la travesía.

El momento culminante será la misa central del domingo a las 7 de la mañana en la plaza Belgrano, presidida por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva. Sin embargo, las celebraciones litúrgicas comenzarán ya desde la 1 de la madrugada, siguiendo la tradición de este encuentro multitudinario de fe y esperanza.

