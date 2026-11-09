Luján entra en la cuenta regresiva para recibir al papa León XIV, quien el próximo miércoles encabezará una misa frente a miles de fieles. A menos de 48 horas de la visita, ya están instaladas las pantallas gigantes, delimitado el recorrido del papamóvil y montado el escenario donde se realizará la vigilia.

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Según informó el medio local El Civismo, el Sumo Pontífice llegará a la ciudad a las 9.20 y celebrará la misa a las 10. Antes pasará por el Complejo Penitenciario Federal.

El recorrido previsto contempla que la cápsula papal llegue hasta la rotonda del tótem, en el acceso a la avenida Nuestra Señora de Luján, a la altura del Walmart. Allí León XIV subirá al papamóvil para recorrer el trayecto entre la multitud.

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A lo largo de la avenida ya se encuentran instaladas más de 10 pantallas gigantes, que permitirán seguir la celebración a quienes no puedan ubicarse cerca del altar. También está demarcado el sector por el que avanzará el vehículo papal.

Una vigilia con música y una noche de espera

Los preparativos también incluyen actividades para quienes lleguen con anticipación. En el predio del Luján Rugby Club, ubicado en el parque San Martín, se montó un escenario donde tendrá lugar la vigilia, con presentaciones de Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale, entre otros artistas.

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Por su parte, Luciano Pereyra cantará durante la previa de la misa, en el escenario instalado junto al altar de la plaza Belgrano. También participará el Coro Municipal de Luján.

El ingreso de los fieles será por la rotonda Ana de Matos, cuyas puertas se abrirán el martes a las 18. Se espera que cientos de personas pasen la noche en el lugar para asegurarse un espacio durante la celebración.

En los alrededores de la avenida también se instalaron patios de comida y distintos servicios para atender a quienes se acerquen a participar de la vigilia y de la misa del miércoles.