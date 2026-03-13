La histórica empresa argentina Lumilagro, con más de 80 años de trayectoria, decidió dejar de fabricar sus tradicionales termos de vidrio en el país y comenzará a importarlos desde China. La decisión impacta en su planta de Tortuguitas, en la provincia de Buenos Aires.

Ads

Según informó Infobae, la planta sigue operativa pero actualmente no está produciendo, y la empresa comercializa termos provenientes del stock fabricado durante la pandemia o de importaciones.

El cambio en la estrategia también implicó una fuerte reducción de personal. De los 220 empleados que tenía la firma en 2022, hoy quedan unos 50 trabajadores directos, mientras que en total la estructura ronda los 100 puestos, incluyendo personal indirecto. En su momento de mayor actividad, cuando la planta funcionaba las 24 horas, la empresa llegó a generar hasta 300 empleos.

Ads

La planta de Tortuguitas continúa operativa, aunque actualmente no produce. Foto: REUTERS/Agustin Marcarian

La compañía fue fundada por Eugenio Suranyi y hoy está conducida por la cuarta generación de las familias Nadler y Suranyi. Su director ejecutivo, Martín Nadler, explicó que el contrabando y la competencia de productos importados influyeron en la decisión.

“Se consumen unos 4 millones de termos al año en Argentina y solo desde Paraguay ingresaron otros 4 millones, más lo que entra por el norte. Son termos tóxicos y truchos”, advirtió el empresario.

Ads

De acuerdo con lo publicado por Infobae, la empresa apagó el horno de producción en 2023 y todavía trabaja con el remanente de termos fabricados durante la pandemia, cuando resultaba más conveniente producir localmente.

En paralelo, la firma reorientó su negocio hacia el diseño de termos de acero en Argentina y su producción en China, lo que le permitió reducir costos. Además, en el país se mantienen tareas como controles de calidad y personalización, con estampados de clubes de fútbol y distintas marcas.

El directivo también advirtió que el contrabando creció en los últimos años y estimó que uno de cada cuatro termos que se venden en el país sería tóxico, una proporción que casi duplica los niveles históricos.