El intendente de Tandil, Miguel Lunghi, aseguró que los municipios bonaerenses atraviesan una situación límite debido al aumento de la demanda social, la caída de la recaudación y el deterioro del sistema de salud.

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El histórico dirigente radical sostuvo que las comunas se están convirtiendo en el principal sostén de miles de familias frente al retroceso de recursos nacionales y provinciales. “Todo termina cayendo en los municipios”, resumió al describir el escenario que enfrenta el interior bonaerense.

Lunghi planteó que el ajuste económico impulsado por el gobierno de Javier Milei está profundizando las dificultades cotidianas de la población y afectando directamente las cuentas municipales.

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Según explicó, la caída del consumo repercute tanto en la coparticipación como en la capacidad de cobro de tasas locales. “La gente prioriza pagar los servicios antes que las tasas municipales”, señaló, al tiempo que reveló que la cobrabilidad bajó de más del 70% al 56%.

El jefe comunal también hizo foco en el impacto que tendría una eventual eliminación o reducción de los beneficios de Zona Fría. En ese sentido, afirmó que unas 50 mil viviendas de Tandil podrían sufrir aumentos en las facturas de gas, en un contexto ya golpeado por las subas de combustibles y transporte.

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En paralelo, reconoció que el Municipio atraviesa dificultades para sostener aumentos salariales debido al derrumbe de los ingresos. “La recaudación cayó muchísimo”, afirmó.

Uno de los puntos más críticos de sus declaraciones estuvo vinculado al sistema sanitario local. Lunghi explicó que cada vez más vecinos recurren al hospital público ante el deterioro económico y la crisis de las obras sociales.

“El sistema de salud está soportando una presión enorme”, advirtió. Actualmente, según detalló, el 42% del presupuesto municipal se destina al área sanitaria.

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Además, ejemplificó el aumento de costos con tratamientos e insumos médicos de alta complejidad. “Hay medicamentos que multiplicaron varias veces su valor en poco tiempo”, indicó.

El intendente admitió que la prioridad puesta en salud genera tensiones dentro de su propia gestión, ya que otras áreas reclaman mayores inversiones en infraestructura y obra pública.

“Mientras algunos sectores piden pavimento o cordón cuneta, nosotros seguimos destinando gran parte de los recursos a sostener la atención médica”, expresó.

Lunghi también alertó sobre el deterioro general del sistema de cobertura médica y aseguró que las obras sociales atraviesan una situación delicada por el aumento de precios de remedios y prótesis.

“El ajuste no lo paga la casta, lo paga toda la gente”, afirmó

En materia social, reveló que el Municipio debió incrementar fuertemente la asistencia alimentaria para sectores vulnerables. “La ayuda con alimentos se multiplicó varias veces”, sostuvo.

Por último, cuestionó el costo social del ajuste económico y afirmó que las consecuencias recaen principalmente sobre la población. “El esfuerzo lo está haciendo la gente”, planteó.

A la crisis económica y sanitaria se suma otro dato preocupante para Tandil con la caída del turismo. El intendente aseguró que la ocupación promedio de hoteles y cabañas se mantiene por debajo del 40%, reflejando el freno en el movimiento turístico y el consumo en la ciudad serrana.