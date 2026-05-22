Luquita Rodríguez participará de una charla en vivo el próximo 28 de mayo a las 14.30, en el Teatro de la Universidad Nacional de La Matanza.

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El encuentro será en el Teatro UNLaM, donde el streamer será entrevistado por la periodista e influencer Angy Herrera (@angysolopara1d) .

Durante la actividad, se abordarán distintos temas como streaming, fútbol, boxeo y anécdotas personales, en un formato de charla abierta a toda la comunidad.

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La entrada será libre y gratuita, aunque con una condición solidaria: se deberá canjear el ingreso por la entrega de un alimento no perecedero en la boletería del teatro.

Además, el evento podrá seguirse en vivo a través del canal de YouTube Primera Generación Stream.

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