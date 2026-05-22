Luquita Rodríguez llega a la UNLaM con una charla abierta y gratuita sobre streaming, fútbol y boxeo
El streamer participará el 28 de mayo de una charla abierta en el Teatro de la UNLaM. El encuentro será gratuito, con acceso mediante la donación de un alimento no perecedero, y podrá verse también por YouTube.
Luquita Rodríguez participará de una charla en vivo el próximo 28 de mayo a las 14.30, en el Teatro de la Universidad Nacional de La Matanza.
El encuentro será en el Teatro UNLaM, donde el streamer será entrevistado por la periodista e influencer Angy Herrera (@angysolopara1d).
Durante la actividad, se abordarán distintos temas como streaming, fútbol, boxeo y anécdotas personales, en un formato de charla abierta a toda la comunidad.
La entrada será libre y gratuita, aunque con una condición solidaria: se deberá canjear el ingreso por la entrega de un alimento no perecedero en la boletería del teatro.
Además, el evento podrá seguirse en vivo a través del canal de YouTube Primera Generación Stream.
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