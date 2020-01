Nicolás Russo, presidente del club deportivo Lanús y diputado bonaerense del Frente de Todos, aseguró que es "incomprensible la designación" de Mauricio Macri como presidente ejecutivo de la Fundación FIFA sumándose de esa forma al rechazo generalizado a nivel dirigencial en el fútbol de la Argentina.

"No se si fue un buen o mal presidente de Boca, pero lo que no se puede discutir que es alguien que está lejos de la solidaridad y de ayudar al que menos tienen”, expresó en AM 750.

Russo le reprochó a la FIFA no haber consultado la decisión con la AFA y manifestó que el fútbol argentino rechaza la designación porque el expresidente fue el propulsor y defensor a ultranza de las sociedades anónimas deportivas. “Cuando hablamos de las sociedades anónimas, hablamos de clubes manejados por un solo dueño. Se pierde el rol social de los clubes”, sostuvo el presidente de Lanús.

"Los argentinos sabemos lo que piensa y lo que hace Macri, sabemos que no tiene nada que ver en este cargo”, comentó.

Y agregó: "La FIFA comunica que Macri era un propulsor de la educación cuando en realidad destruyó la educación y criticó la enseñanza gratuita. La FIFA dice que Macri tiene visión de futuro pero empeño el presente y el futuro de los argentinos por muchísimos años".