Salió Franco, “el libro dedicado a la vida de Franco Macri: Mi padre, mi maestro más influyente y también mi mayor antagonista”, expresó Mauricio Macri en redes sociales dando a conocer el lanzamiento.

“Lo escribí desde la admiración y el amor que un hijo puede sentir por quien le dio todo, pero también como un ejercicio de memoria emotiva para intentar comprender a ese hombre colosal: Un inmigrante italiano que se hizo a sí mismo y que acertó y se equivocó como ningún otro”, añadió.

“Es la historia de su capacidad para construir y, a la vez, de su tendencia a poner en riesgo lo que había logrado. Es la historia de aquello que aprendí de él y de lo que me tocó resistir. Te invito a leer este libro en el que dejé mi corazón”, concluyó el ex mandatario.

El texto ya está disponible en preventa a través de la editorial Planeta y podrá obtenerse a partir del 26 de noviembre. Tiene un precio de lanzamiento de $33.900.´

