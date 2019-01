El Senador José Luis Pallares se refirió a la decisión de la gobernadora María Eugenia Vidal de no desdoblar las elecciones en la provincia y si bien que está en su poder hacerlo admitió que "no gusta del todo" así como criticó al presidente Mauricio Macri quien, asegura, la presionó.

"No nos soprende en absoluto, sabíamos que el presidente y todo su equipo estaba presionando sobre la gobernadora para que esto no suceda", dijo Pallares a La Noticia 1, quien es el vicepresidente de la comisión bicameral que debatía la reforma electoral y ahora se suspendió ("La reunión del 7 de febrero acaba de suspenderse, me lo confirmó Manuel Mosca. Por ahora no está definida la finalización de la actuación de la comisión", aseguró).

Críticas a Macri

En declaraciones a este portal, el referente del massismo de Lanús en la Legislatura admitió que es una decisión que no le "gusta del todo" aunque reconoió que "es una decisión y es patrimonio de la gobernadora ese tema".

"Nosotros habíamos solicitado la creación de esta bicameral excusivamente por dos temas: autonomía municipal con agenda electoral propia en cada municipio y voto con Boleta Única Papel (BUP)", explicó y aclaró que el debate acerca del desdoblamiento "fue propuesto a iniciativa del oficialismo" que ahora da marcha atrás.

Pallares además criticó al presidente por inmiscuirse en la decisión. "Nuevamente el presidente tiene un gesto hacia la provincia que tiene que ver más con lo electoralista que con la gestión", apuntó.

Y añadió que "aun estamos esperando todos los fondos para nuestra provincia para reinvdicarse, desde el punto de vista financiero, y de eso no se ocupa. Pero sí se ocupó de esto". "Acá hubo una fuerte presión del presidente que se aferra a Capital Federal y Provincia porque ve que están desdoblamdo las elecciones en todas las privincias, su imagen cae día a día y se sigue agarrando de la ayuda que le podrían dar", remarcó.

Impulsan la BUP

El senador renovador rechazó uno de los motivos dados para el no desdoblamiento por el Jefe de gabinete bonaerense, Federico Salvai, como ser el costo. "Es mentira, les comprobamos que con BUP se reducían los costos notoriamente, es simplemente una excusa", señaló.

"Queremos mayor transparencia a la hora de votar. Hay partidos que a las 8 o 9 de la mañana se quedan sin boletas y no tienen la posibilidad de reponerlas. Con la BUP ese riesgo se transparenta muchísimo y por sobre todas las cosas se da mayor agilidad a la votación", precisó el legislador quien adelantó que la impulsará desde la comisión - si sigue funcionando - o desde la Legislatura.

Alternativa Federal de cara a las elecciones

En otro orden, el senador resaltó el crecimiento de Alternativa Federal, que integra el Frente Renovador, y adelantó que el lunes 4 de febrero habrá un acto en Mar del Plata con ocho gobernadores que confirmaron asistencia.

"Estamos creciendo, queremos mostrarle a la sociedad que somos una alternativa a la grieta. Se puede no estar de acuerdo con la política económica, pero tampoco se quiere volver al pasado", sostuvo.