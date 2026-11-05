La Municipalidad de General Madariaga, que gobierna Carlos Santoro (UCR), solicitará al Concejo Deliberante la declaración de emergencia del parque automotor policial en todo el partido, ante la “crítica” situación que atraviesan tanto el Comando de Prevención Rural (CPR) como la Policía Comunal, según señalaron, por “la falta de recursos y respuestas por parte del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires”.

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“La situación resulta especialmente preocupante en el ámbito rural, donde el CPR cuenta con 29 efectivos policiales, pero dispone de un solo móvil en funcionamiento para patrullar una extensa jurisdicción que comprende más de 700 kilómetros de caminos rurales. Otros tres vehículos permanecen fuera de servicio debido a importantes desperfectos mecánicos, entre ellos roturas de motor y problemas en el tren delantero”, describieron.

Además contaron que “desde principios de año, las autoridades del CPR vienen elevando notas y solicitudes al Ministerio de Seguridad bonaerense para advertir sobre esta problemática y gestionar soluciones. Sin embargo, hasta el momento no han recibido respuestas concretas”. “La Policía Comunal atraviesa una situación igualmente delicada, ya que actualmente también dispone de un solo patrullero operativo. A esto se suma que, hace aproximadamente un mes, uno de sus vehículos fue requerido por el propio Ministerio de Seguridad y todavía no existen precisiones sobre cuándo será devuelto", añadieron.

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Es por ello que desde enero de este año la Municipalidad de General Madariaga debió destinar más de 60 millones de pesos adicionales de recursos propios para garantizar la continuidad del sistema de seguridad ya que el Ministerio de Seguridad transfiere al municipio “apenas 9,9 millones de pesos mensuales, una cifra que permanece sin modificaciones desde hace 18 meses, pese al incremento sostenido de los costos de funcionamiento”. En el caso particular del CPR, los recursos que se recibían del Ministerio para el funcionamiento de los vehículos eran de apenas 80 mil pesos por móvil cada 15 días.

Ante los reiterados reclamos de los productores rurales por la falta de patrullaje, el intendente Santoro recibió a representantes de la Asociación Rural de General Madariaga, el jefe de CPR local y los jefes de policía comunal con quienes analizó la delicada situación y distintas alternativas para recuperar la capacidad operativa del CPR.

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Durante el encuentro se evaluó, como una posible solución inmediata para lo que resta del año, la conformación de una subcomisión dentro de la propia Asociación Rural, a través de la cual los productores puedan realizar aportes económicos destinados a la reparación de los tres patrulleros que actualmente se encuentran fuera de servicio. A su vez, si la Provincia sigue sin responder al reclamo municipal, se analizará de plantear para 2027 una modificación en la Tasa de Seguridad que abonan tanto los productores rurales como los vecinos del casco urbano.

En este contexto, el municipio avanzará con la solicitud de declaración de emergencia del parque automotor policial ante el Honorable Concejo Deliberante, con el objetivo de visibilizar formalmente la gravedad de la situación y promover las herramientas necesarias para recuperar la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad.