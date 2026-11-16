Una serie de peleas entre grupos de jóvenes se registró durante la madrugada del domingo en pleno centro de Lobería y generó preocupación entre los vecinos. Como consecuencia de los incidentes, un menor de edad debió ser trasladado al hospital municipal con heridas en el rostro.

Ads

Los episodios ocurrieron durante las primeras horas del domingo en la zona céntrica de la ciudad. Personal de Tránsito intervino para intentar dispersar a los involucrados, en medio de los disturbios.

Según informó Radio Ciudad Lobería, el adolescente fue trasladado al Hospital Municipal Gaspar M. Campos, donde recibió atención médica. Se encuentra fuera de peligro. Hasta el momento, no se reportaron detenciones por los hechos.

Ads

Ads