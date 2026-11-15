Del jueves 19 al lunes 23 de noviembre, Magdalena celebrará sus 250 años de historia con cinco jornadas especiales repletas de actividades culturales, propuestas tradicionales, artistas locales y grandes espectáculos musicales.

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Los festejos comenzarán el jueves 19 por la noche con una Velada en el Teatro Español, donde la comunidad se encontrará para esperar la llegada de la medianoche y recibir el 20 de noviembre cantándole el feliz cumpleaños a Magdalena.

El viernes 20 tendrá lugar el acto protocolar por el aniversario, acompañado por el tradicional desfile cívico-militar y tradicionalista en la plaza San Martín. La jornada continuará con música en vivo y tendrá como cierre la presentación de La F Etchemendy.

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A partir del sábado 21, las celebraciones se trasladarán al Parque de la Memoria, que será el escenario principal de tres jornadas con una amplia propuesta para disfrutar en familia. Durante esos días habrá presentaciones de artistas locales, paseo de artesanos y emprendedores, food trucks y juegos para los más chicos.

La grilla musical contará con destacados artistas nacionales: Rodrigo Tapari se presentará el sábado 21, La Konga llegará al escenario el domingo 22 y La Delio Valdez será la encargada de ponerle música a la última noche de festejos, el lunes 23.

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De esta manera, Magdalena se prepara para vivir una celebración histórica, poniendo en valor sus raíces, su identidad y el camino recorrido durante estos 250 años, con propuestas pensadas para que toda la comunidad sea protagonista.

En los próximos días se dará a conocer el cronograma definitivo, con los horarios de cada actividad y espectáculo, para que tanto los vecinos como quienes lleguen desde otras localidades y ciudades puedan organizar su visita.