La candidata a senadora bonaerense, segunda en la lista de Fuerza Patria, emitió su voto y pidió que la ciudadanía concurra a votar. Las declaraciones más importantes.

“Todas las elecciones votamos y nos vamos a almorzar como a la casa de mis suegros que hacen depende de la temperatura o asado o la hazaña casera”.

“No fui a recorrer escuelas, pero estoy en contacto con todos los con todos los fiscales generales”.

“Hubo bastantes problemas a la mañana con las autoridades de mesa, mucha ausencia. No solo en Tigre, en bastantes de los de los distritos con los que estuve hablando hoy en la mañana, y baja la convocatoria, como está sucediendo en todas las elecciones”.

“Es una elección atípica. Es la primera vez que votamos desdoblados de la Nación, mucha gente no entendía muy bien”.

“Vayan a votar, tienen tiempo hasta las seis de la tarde, no importa por qué voten, que vayan a votar”.

