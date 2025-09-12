Este viernes por la madrugada, a través del Boletín Oficial, Javier Milei ratificó el veto a la ley de distribución de los Aportes al Tesoro Nacional (ATN), que había sido sancionada por el Parlamento y establecía el reparto de esos fondos entre las provincias.

Ads

La iniciativa fue impulsada por los gobernadores para coparticipar el dinero de ese fondo y, de ese modo, atender desequilibrios financieros y situaciones de emergencia en todas las jurisdicciones.

El decreto presidencial argumenta que la ley contradice la finalidad original de los fondos ATN, asegurando que no son parte de la "masa coparticipable de distribución automática", sino un instrumento "extraordinario y de aplicación discrecional" para que el Estado Nacional pueda responder a contingencias críticas e imprevistas.

Ads

Vale destacar que Milei viene de vetar, pocas horas atrás, la ley de financiamiento universitario y la emergencia en pediatría.

Puede interesarte

Ads