La búsqueda surgió a raíz de una publicación de familiares del menor por redes sociales. El tío del menor se presentó en una dependencia policial y aporto datos de la madre que está siendo buscada. Según la carta que tenía el menor en su poder no tenían los medios para alimentarlo.

“Ella sí lo cuidaba al nene, no puedo decir que no. No creo que se arrepienta, está desaparecida desde que dejó al nene. Pudo haber estado alcoholizada”, expresó el tío a “Nosotros a la Mañana”. Según este familiar la madre del niño padece problemas de salud mental,

El menor fue derivado al sector pediátrico del Hospital de Trauma para verificar su estado de salud.

“En el hecho intervino Protección Ciudadana, la policía, la Subsecretaría de la Mujer, Niñez y Adolescencia y se llevó al menor al hospital. No se lo entregó a la abuela, ni a la hermana, ni a nadie, hasta que se investigue todo lo ocurrido. Sabemos que es complicada la madre”, indicó Jorge Cancio, secretario de Seguridad de Malvinas Argentinas