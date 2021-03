La hasta ahora presidenta del bloque de concejales de Juntos por Malvinas, Silvana Segovia, rompió el bloque y cortó vínculo con su referentes político, el exintendente Jesús Cariglino. Desde ahora la edil cuyo mandato vence este año formará el unibloque Fuerza Malvinense.

"Quiero notificarles mi alejamiento del espacio de Cambiemos y por lo tanto del espacio de Jesús Cariglino. Siento la necesidad, y sé que me van a saber entender, que siempre he sido muy honesta con mi labor y ese lugar donde ustedes han elegido ponerme hasta el día 10 de diciembre, el cual seguiré poniéndole todo mi compromiso por el bien de la comunidad", dijo en un video.

Y continuó: "No soy de hablar mal de nadie pero siento que el espacio al cual pertenecía está agotado, no renueva, impone y esas son cuestiones que no van conmigo, con mis principios. Quiero agradecerles la confianza enorme que me han trasladado siempre, desde el día 1 que asumí como concejal me llegó una labor muy importante que es la de sostener esa confianza que depositaron en mí y seguir trasladando esas inquietudes para poder llevarle soluciones a ustedes mismos".

Sin mencionarlo, se refirió a Carlos Kambourian, médico y ex director del Hospital Garrahan y exfuncionario del sistema de salud durante la gestión de Jesús Cariglino, quien suena como candidato de Juntos por el Cambio en las próximas elecciones.

"No voy a permitir - agregó Segovia - y es lo que a mí me me ha llevado a tomar esta decisión de que se impongan candidatos a personajes que no han caminado nunca el territorio de Malvinas; personas que recorren medios televisivos expresando haber sido los creadores de un sistema de salud del cual, ustedes y yo, hemos defendido a rajatabla. No lo podemos permitir y es por eso que me siento muy bien conmigo misma de tomar esta importante decisión".

Y añadió: "Los invito a ustedes a que sigamos pensando en el porvenir de Malvinas Argentinas. Sabrán que encontrarán a una persona, a una amiga, a una vecina que va a estar a entera disposición de ustedes siempre encontrándome aquí, en el lugar que siempre los recibió con los brazos abiertos: la oficina del concejo deliberante".

"Pero en este momento es importante que sepan que dejo de presidir el bloque Juntos por Malvinas, el espacio de Cambiemos por lo tanto el espacio de Jesús Cariglino. Voy a abrir un unibloque el cual se va a llamar Fuerza Malvinense. Y es lo que dará un nuevo comienzo a la labor que nunca dejamos de hacer, la del compromiso que tenemos juntos".