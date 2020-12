El Concejo Deliberante de Malvinas Argentinas aprobó en las últimas horas la Ordenanza Fiscal y Tarifaria para el año 2021 dispuesta por el intendente Leonardo Nardini, que fija un aumento del 45% en el pago de las tasas municipales que afecta tanto a vecinos como a comerciantes del distrito. Además de esto también fue aprobado más de un 50% de aumento en el pago de patentes de motos, un aumento de más del 40% de la tasa de derechos del cementerio y más del 45% en el pago de renovación de nichos.

El bloque del Frente de Todos, con el apoyo de los concejales de bloques aliados, votaron la aprobación del expediente que solo contó con el voto negativo del bloque Juntos por Malvinas, quienes argumentaron que el aumento del 45% es sumamente excesivo para este momento. En ese sentido, desde la oposición rechazaron el proyecto, por un lado teniendo en cuenta el contexto por la pandemia de coronavirus y por otro, recordando que el gobierno Nacional prevé en su presupuesto una inflación del 29%.

En medio de la jornada, una llamativa situación se produjo cuando el concejal del Frente de Todos, Ariel Fernández, increpó a los concejales de Juntos por Malvinas pidiendo explicaciones del porqué del voto negativo cuando, según él, ya habían avalado el dictamen con la firma del concejal Diego Berni (representante del Bloque en la Comisión de Hacienda). Al fuerte pedido de explicaciones se sumaron los concejales Ramiro Ferrau, Karina Pavón y hasta el propio presidente del Cuerpo, Carlos Herrera.

Ls ediles no sólo aseguraban que el dictamen contaba con la firma de Berni sino que amenazaban con mostrar fotos, cuando lo cierto era que éste ni siquiera había estado presente en la reunión. Luego de que en el recinto comprobaron que Berni no había estado presente en la reunión y, por ende, el dictamen no contaba con su firma, el presidente del Concejo, Carlos Herrera (FDT), puso fin a la misma reconociendo: "Yo la verdad no entiendo nada". Según informó el medio local Mundo Norte, desde la oposición calificaron el hecho como "bochornoso".

El desglose de los aumentos: