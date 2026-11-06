El diputado provincial Luis Vivona visitó el Hospital Polo Sanitario de Malvinas Argentinas para conocer el desarrollo de la Unidad de Medicina del Deporte y Cardiología del Ejercicio. “Celebro este trabajo conjunto que fortalece la salud pública y acompaña el desarrollo deportivo que impulsa el intendente Leo Nardini en nuestro distrito”, expresó .

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El programa permite acompañar a los deportistas desde una perspectiva integral de la salud, mediante evaluaciones cardiovasculares, controles de aptitud física y seguimiento médico especializado. Su objetivo es promover una práctica deportiva segura y saludable, acompañar el desarrollo de quienes realizan actividad física y prevenir los riesgos asociados al deporte, se informó oficialmente.

La iniciativa se lleva adelante mediante un trabajo articulado entre la Subsecretaría de Deporte y Educación del Municipio y la Secretaría de Salud, para fortalecer la atención de quienes desarrollan actividades en clubes, polideportivos e instituciones deportivas del distrito.

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Durante la visita también se conversó sobre la posibilidad de llevar esta experiencia a la Facultad de Medicina de la UBA, con el propósito de impulsar la formación de médicos especialistas en Medicina del Deporte y promover actividades de docencia e investigación científica.

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