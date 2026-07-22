El Municipio de Malvinas Argentinas continúa consolidándose como un referente en materia de salud pública. En esta oportunidad, el Centro de Obesidad fue designado por la Asociación Argentina de Cirugía y la Asociación Argentina de Cirugía de la Obesidad como sede de referencia para la realización de las prácticas del Curso Avanzado de Cirugía Bariátrica y Metabólica.

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La capacitación se desarrollará durante los meses de agosto y septiembre y, en esta primera etapa, contará con la participación de tres médicos cirujanos provenientes de Bolivia, España (Madrid) y México, quienes eligieron capacitarse junto al equipo de profesionales del Centro de Obesidad de Malvinas Argentinas.

Esta distinción representa un reconocimiento al trabajo que el Municipio viene desarrollando para fortalecer el sistema público de salud, mediante la incorporación de tecnología de última generación, la capacitación permanente de los equipos médicos y la creación de centros de alta complejidad que hoy son un modelo para el país y la región.

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La elección del Centro de Obesidad como sede de formación reafirma la calidad de sus profesionales, la experiencia acumulada en cirugía bariátrica y metabólica y el compromiso con la excelencia académica y asistencial.

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