El Municipio de Malvinas Argentinas finalizó las celebraciones por el Día del Niño con una segunda jornada para todas las familias del distrito y de la región. Fueron dos días consecutivos con acceso libre y gratuito a actividades recreativas, culturales y educativas que convocaron a más de ciento cincuenta mil personas de todas las edades, reafirmando una política que se sostiene de manera continua y que cada año garantiza espacios recreativos y de calidad para las infancias, se informó oficialmente.

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“Son 10 años de sostener una política pública en nuestro municipio, con los valores de compartir en familia y garantizar que los chicos en su día sean todos iguales, disfrutando de espacios de actividad física y recreación. En un momento económico difícil, este evento es sin costo para las familias, porque es una inversión del Estado que hacemos con mucho corazón y el trabajo de todas las áreas”, dijo el Intendente Nardini.

Las propuestas incluyeron la Plaza Blanda, los inflables, la pista de autos, el Parque Mágico, la kermesse, el Planetario Móvil, talleres culturales y la feria de artesanos locales. También se destacaron espectáculos como Shambala Circo, acrobacias en trapecio, juegos de construcción y propuestas educativas de medioambiente, que incluyeron el Planetario temático, el Ecopunto de reciclaje y una experiencia de realidad virtual sobre flora y fauna del municipio. El gran cierre del sábado llegó con el show de las Guerreras Doradas. El domingo estuvo a cargo de La Granja de Zenón.

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