El Ejecutivo de Malvinas Argentinas realizó la 3º edición de la Expo Municipal de ONG´s en las inmediaciones del Palacio Municipal, un encuentro que año tras año continúa creciendo y consolidándose como un espacio de participación, integración y reconocimiento para las instituciones de la comunidad, se informó oficialmente.

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La jornada contó con la presencia del Intendente Leonardo Nardini, la secretaria general Noelia Correa y la subsecretaria de ONG´s e Instituciones Intermedias, Connie Tomassone, quienes acompañaron a las cientos de familias y representantes de organizaciones que participaron del evento.

La Expo reunió a más de 600 instituciones en un mismo encuentro, con más de 250 stands que representaron la labor social, deportiva, educativa y cultural que se desarrolla diariamente en el distrito. Además, más de 1.000 personas participaron de talleres y actividades formativas, mientras que 2.000 artistas se presentaron en los escenarios montados para la ocasión y en los espacios especialmente destinados al tango, el folklore, las artes circenses y la literatura.

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En el marco de la recorrida, el jefe comunal visitó los stands, dialogó con vecinos y referentes institucionales y destacó el rol fundamental de las organizaciones en el día a día de la sociedad: “Es muy importante seguir sosteniendo estos espacios donde se reúnen los distintos trabajos que llevan adelante las organizaciones. Son instituciones fundamentales porque acompañan a la comunidad todos los días, generan participación social y contienen a muchísimas familias, sobre todo en momentos de crisis”, destacó Nardini.

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