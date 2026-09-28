Malvinas Argentinas: Más de 600 instituciones participaron de la 3º edición de la Expo Municipal de ONG´s
La jornada reunió a organizaciones sociales, deportivas, culturales y educativas de todo el distrito en un evento que pone en valor su trabajo cotidiano, fundamental para la construcción de la comunidad.
El Ejecutivo de Malvinas Argentinas realizó la 3º edición de la Expo Municipal de ONG´s en las inmediaciones del Palacio Municipal, un encuentro que año tras año continúa creciendo y consolidándose como un espacio de participación, integración y reconocimiento para las instituciones de la comunidad, se informó oficialmente.
La jornada contó con la presencia del Intendente Leonardo Nardini, la secretaria general Noelia Correa y la subsecretaria de ONG´s e Instituciones Intermedias, Connie Tomassone, quienes acompañaron a las cientos de familias y representantes de organizaciones que participaron del evento.
La Expo reunió a más de 600 instituciones en un mismo encuentro, con más de 250 stands que representaron la labor social, deportiva, educativa y cultural que se desarrolla diariamente en el distrito. Además, más de 1.000 personas participaron de talleres y actividades formativas, mientras que 2.000 artistas se presentaron en los escenarios montados para la ocasión y en los espacios especialmente destinados al tango, el folklore, las artes circenses y la literatura.
En el marco de la recorrida, el jefe comunal visitó los stands, dialogó con vecinos y referentes institucionales y destacó el rol fundamental de las organizaciones en el día a día de la sociedad: “Es muy importante seguir sosteniendo estos espacios donde se reúnen los distintos trabajos que llevan adelante las organizaciones. Son instituciones fundamentales porque acompañan a la comunidad todos los días, generan participación social y contienen a muchísimas familias, sobre todo en momentos de crisis”, destacó Nardini.
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