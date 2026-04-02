Malvinas Argentinas, municipio cuyo nombre homenajea a las islas, tuvo su vigilia: hoy, acto central por el 2 de abril
La conmemoración por el Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas comenzó con una emotiva vigilia y continuará este jueves con el acto oficial en el distrito.
En el marco del 44° aniversario de la Guerra de Malvinas, el municipio de Malvinas Argentinas llevó adelante en las últimas horas la tradicional vigilia del 1° de abril, un momento cargado de memoria, respeto y reconocimiento hacia los excombatientes y los 649 soldados caídos en el conflicto.
Como ocurre cada año, vecinos, familias, instituciones y veteranos se reunieron para esperar la medianoche, rendir homenaje y mantener viva la causa Malvinas, en una jornada atravesada por la emoción y el recuerdo colectivo.
Las actividades continuarán este jueves 2 de abril con el acto central, donde se espera la participación de autoridades locales, excombatientes y representantes de distintas organizaciones, en un nuevo gesto de compromiso con la memoria y la soberanía nacional.
El nombre del distrito no es casual: Malvinas Argentinas lleva en su identidad el homenaje permanente a las islas y a quienes las defendieron. Esa marca simbólica se renueva en cada vigilia y en cada acto oficial, donde el recuerdo se convierte también en un mensaje hacia el futuro.
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