En el marco del 44° aniversario de la Guerra de Malvinas, el municipio de Malvinas Argentinas llevó adelante en las últimas horas la tradicional vigilia del 1° de abril, un momento cargado de memoria, respeto y reconocimiento hacia los excombatientes y los 649 soldados caídos en el conflicto.

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Como ocurre cada año, vecinos, familias, instituciones y veteranos se reunieron para esperar la medianoche, rendir homenaje y mantener viva la causa Malvinas, en una jornada atravesada por la emoción y el recuerdo colectivo.

Las actividades continuarán este jueves 2 de abril con el acto central, donde se espera la participación de autoridades locales, excombatientes y representantes de distintas organizaciones, en un nuevo gesto de compromiso con la memoria y la soberanía nacional.

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El nombre del distrito no es casual: Malvinas Argentinas lleva en su identidad el homenaje permanente a las islas y a quienes las defendieron. Esa marca simbólica se renueva en cada vigilia y en cada acto oficial, donde el recuerdo se convierte también en un mensaje hacia el futuro.

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