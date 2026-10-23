El intendente acompañó la firma de 58 nuevas actas de regularización y consolidación dominial reafirmando una política pública que facilita el acceso a la vivienda y brinda mayor seguridad jurídica a las familias.

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Este régimen de regularización dominial puede gestionarse mediante un trámite sencillo impulsado desde el Municipio, con el acompañamiento del Colegio de Escribanos en cada una de las etapas del proceso.

Durante la jornada, Nardini acompañó la firma de 50 actas de regularización y 8 actas de consolidación final. Al dirigirse a los presentes, expresó: “Nos da orgullo continuar con este camino para que cada uno de ustedes pueda proyectar un futuro con mayor seguridad junto a sus familias. Esta escritura es mucho más que un papel: es el símbolo de tantos años de esfuerzo”.

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