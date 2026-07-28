Malvinas Argentinas: Nardini encabezó el acto de entrega de 41 escrituras
El intendente local encabezó la ceremonia de entrega de escrituras en el marco de la Ley Nacional N° 24.374, que garantiza el derecho a la vivienda digna y la seguridad jurídica sobre el hogar.
“Seguimos en un camino que arrancamos hace mucho tiempo. Gracias a ustedes también por no haber abandonado. Hoy están materializando algo que le están dejando a su familia con la seguridad de que perdurará para siempre”, dijo Leonardo Nardini en el Auditorio del Palacio Municipal.
Y añadió: “Nuestro compromiso es acercarles la posibilidad de proyectar su futuro y el de su familia, teniendo la seguridad jurídica de contar con el documento que certifica la posesión de sus hogares. Después de tantos años de esfuerzo en construir sus casas, es muy importante que puedan disfrutarla con tranquilidad”.
El evento contó con la presencia del escribano Canicoba Tabare representando al Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, y correspondió a la firma de 23 actas de regularización y 18 actas de consolidación, alcanzando a un total de 41 beneficiarios.
En el cierre, Nardini convocó a los vecinos para que convoquen a quienes aún no cuentan con su escritura a iniciar el trámite, recordando que hay un municipio que acompaña y trabaja para que todas las familias tengan el documento que garantiza la seguridad jurídica sobre sus hogares.
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