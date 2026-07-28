“Seguimos en un camino que arrancamos hace mucho tiempo. Gracias a ustedes también por no haber abandonado. Hoy están materializando algo que le están dejando a su familia con la seguridad de que perdurará para siempre”, dijo Leonardo Nardini en el Auditorio del Palacio Municipal.

Ads

Y añadió: “Nuestro compromiso es acercarles la posibilidad de proyectar su futuro y el de su familia, teniendo la seguridad jurídica de contar con el documento que certifica la posesión de sus hogares. Después de tantos años de esfuerzo en construir sus casas, es muy importante que puedan disfrutarla con tranquilidad”.

El evento contó con la presencia del escribano Canicoba Tabare representando al Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, y correspondió a la firma de 23 actas de regularización y 18 actas de consolidación, alcanzando a un total de 41 beneficiarios.

Ads

En el cierre, Nardini convocó a los vecinos para que convoquen a quienes aún no cuentan con su escritura a iniciar el trámite, recordando que hay un municipio que acompaña y trabaja para que todas las familias tengan el documento que garantiza la seguridad jurídica sobre sus hogares.

Acompañé a 41 familias de Malvinas Argentinas que avanzaron en el proceso para obtener la escritura de su hogar, un derecho que brinda seguridad jurídica y permite proyectar el futuro con mayor tranquilidad.



Cada firma representa mucho más que un trámite. Es la tranquilidad de… pic.twitter.com/o0B2VyAOXZ — Leo Nardini (@Nardini_Leo) July 27, 2026

Ads