Leonardo Nardini encabezó el lanzamiento de “Habilitá tu comercio 100% online” y el relanzamiento del ecosistema Malvinas +Digital. La ceremonia se realizó en el hall del Palacio Municipal, dirigida a autoridades y empleados, y contó con la presencia de la secretaria general Noelia Correa, la titular del Honorable Concejo Deliberante Mariana Zuccarini y demás autoridades.

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En este marco, el Intendente destacó el valor de poner la tecnología al servicio del vecino: “Es importante porque le da la posibilidad al comerciante que no quiere perder tiempo, que no puede venir o que tiene dudas. Es estar cerca. Es sumar tecnología al recurso humano municipal. Un conjunto que le facilita la vida a la gente”.

Además, sobre el relanzamiento de Malvinas +Digital, añadió: “La renovación digital tiene que ver no solo con los comercios sino con cada vecino, por ejemplo enviando mensajes a través de la app, donde pueden estar más cerca del municipio”.

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Malvinas+ Digital fue la primera iniciativa que impulsó el municipio en el camino hacia la modernización del Estado.

El Estado no puede seguir funcionando con lógicas de hace 30 o 40 años



Por eso, hoy dimos un paso más en Malvinas modernizando la gestión: presentamos Habilitá tu Comercio 100% online, para que cada comerciante pueda hacer su trámite de manera simple, rápida y desde cualquier… pic.twitter.com/GBJjjAS1QJ — Leo Nardini (@Nardini_Leo) August 25, 2026

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