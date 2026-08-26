Malvinas Argentinas: Nardini encabezó el lanzamiento de “Habilitá tu comercio 100% online"
El Intendente presentó la herramienta que permite a comerciantes gestionar la habilitación de manera rápida y segura desde cualquier dispositivo. Asimismo, se relanzó el ecosistema Malvinas +Digital, que integra servicios públicos ágiles y eficientes para acercar el municipio a cada vecino.
Leonardo Nardini encabezó el lanzamiento de “Habilitá tu comercio 100% online” y el relanzamiento del ecosistema Malvinas +Digital. La ceremonia se realizó en el hall del Palacio Municipal, dirigida a autoridades y empleados, y contó con la presencia de la secretaria general Noelia Correa, la titular del Honorable Concejo Deliberante Mariana Zuccarini y demás autoridades.
En este marco, el Intendente destacó el valor de poner la tecnología al servicio del vecino: “Es importante porque le da la posibilidad al comerciante que no quiere perder tiempo, que no puede venir o que tiene dudas. Es estar cerca. Es sumar tecnología al recurso humano municipal. Un conjunto que le facilita la vida a la gente”.
Además, sobre el relanzamiento de Malvinas +Digital, añadió: “La renovación digital tiene que ver no solo con los comercios sino con cada vecino, por ejemplo enviando mensajes a través de la app, donde pueden estar más cerca del municipio”.
Malvinas+ Digital fue la primera iniciativa que impulsó el municipio en el camino hacia la modernización del Estado.
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