El Intendente Leonardo Nardini puso en marcha el asfaltado de tres cuadras de la calle Mascardi, entre Cuzco y Beltrán, en la ciudad de Tierras Altas. La obra se enmarca en el paquete de siete cuadras que el municipio ejecuta en el barrio Iparraguirre, con financiamiento íntegramente municipal, y que incluye además la intervención sobre Alfredo Palacios, que será finalizada próximamente.

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“La gestión eficiente de los recursos municipales nos permite seguir recaudando e invirtiendo en obras que mejoran la vida cotidiana de los vecinos. Nos encontramos, conversamos y cada vecino me hace llegar su alegría. Es porque pueden ver que sus impuestos son bien administrados y que vuelven en obras concretas que mejoran su día a día”, dijo el Jefe Comunal.

El proyecto contempla 6.200 metros cuadrados de pavimento de hormigón y la readecuación de sumideros pluviales, asegurando movilidad vehicular y peatonal y evitando anegamientos. Los trabajos son llevados adelante por la Secretaría de Obras Públicas y Planificación Urbana.

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