Malvinas Argentinas: Nardini inauguró la pavimentación de tres nuevas calles
El tramo habilitado sobre la calle Mascardi forma parte del Plan Integral de Desarrollo Urbano que se ejecuta en Tierras Altas con financiamiento municipal.
El Intendente Leonardo Nardini puso en marcha el asfaltado de tres cuadras de la calle Mascardi, entre Cuzco y Beltrán, en la ciudad de Tierras Altas. La obra se enmarca en el paquete de siete cuadras que el municipio ejecuta en el barrio Iparraguirre, con financiamiento íntegramente municipal, y que incluye además la intervención sobre Alfredo Palacios, que será finalizada próximamente.
“La gestión eficiente de los recursos municipales nos permite seguir recaudando e invirtiendo en obras que mejoran la vida cotidiana de los vecinos. Nos encontramos, conversamos y cada vecino me hace llegar su alegría. Es porque pueden ver que sus impuestos son bien administrados y que vuelven en obras concretas que mejoran su día a día”, dijo el Jefe Comunal.
El proyecto contempla 6.200 metros cuadrados de pavimento de hormigón y la readecuación de sumideros pluviales, asegurando movilidad vehicular y peatonal y evitando anegamientos. Los trabajos son llevados adelante por la Secretaría de Obras Públicas y Planificación Urbana.
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