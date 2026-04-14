“Estamos abriendo cuatro calles más para terminar de cerrar un cuadrante, una inversión muy importante que se está haciendo en barrios de Grand Bourg y que nos da la posibilidad de seguir creciendo y tener mejor conectividad", expresó Leonardo Nardini en el marco de la ceremonia.

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Y añadió: “Yo nací, crecí en Grand Bourg y sigo viviendo en el mismo lugar. Así como uno reconoce que todavía faltan cosas, también es innegable todo lo que pudimos avanzar en los años que estamos nosotros”.

Además, destacó que el proyecto no se trata solo de pavimentación, sino de un conjunto de obras que fortalecen la infraestructura local: “Esto es una muestra concreta de como avanzamos en la recuperación de espacios públicos, como la construcción de plazas para el disfrute de las familias, las calles con sus obras de desagüe, los corredores que conectan estaciones y los polideportivos para que los chicos, y adultos mayores también, tengan posibilidad de hacer deporte y vida saludable. También con la construcción de la nueva Unidad de Pronta Atención que se está desarrollando cerca de lo que era el ‘Materno Infantil’”.

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Los trabajos incluyeron la pavimentación de la calle Martín Fierro, entre José Hernández y Benito Lynch, y de la calle Almirante Brown, entre Palpa y Martín Fierro.

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