Malvinas Argentinas: Nardini recorrió la obra de pavimentación e hidráulica en el barrio Emaús de Tierras Altas
Se trata de dos cuadras estratégicas que conectan directamente con la calle troncal Francisco Seguí, vía que une cuatro ciudades del distrito.
Leonardo Nardini supervisó los trabajos de pavimentación e hidráulica que se lleva adelante en las calles Moquegua y Esteban Gómez, en el barrio Emaús de Tierras Altas. El proyecto, financiado íntegramente por la administración local, contempla 1.020 metros cuadrados, que se extienden a lo largo de dos cuadras de pavimento de hormigón, y la readecuación de sumideros hidráulicos.
Durante la visita, el Intendente manifestó: “Estamos en la calle Moquegua, en la conexión con Francisco Seguí Sur, que nos da una alternativa y la posibilidad de avanzar con una planificación de obra pública junto a la Secretaría de Obras Públicas del municipio, sabiendo que aún hay mucho por construir y conectar. Es importante que la gente vea que, pasada la elección, seguimos presentes, charlando con ellos, escuchando sus problemáticas, necesidades y prioridades para poder planificar a futuro”.
También anticipó que “pronto construiremos el corredor aeróbico para que puedan caminar, hacer ejercicio, para que las familias puedan disfrutar de un espacio más lindo, iluminado y seguro. Muy contento con todas las obras públicas que seguimos llevando adelante en Malvinas Argentinas”.
