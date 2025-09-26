Leonardo Nardini supervisó los trabajos de pavimentación e hidráulica que se lleva adelante en las calles Moquegua y Esteban Gómez, en el barrio Emaús de Tierras Altas. El proyecto, financiado íntegramente por la administración local, contempla 1.020 metros cuadrados, que se extienden a lo largo de dos cuadras de pavimento de hormigón, y la readecuación de sumideros hidráulicos.

Durante la visita, el Intendente manifestó: “Estamos en la calle Moquegua, en la conexión con Francisco Seguí Sur, que nos da una alternativa y la posibilidad de avanzar con una planificación de obra pública junto a la Secretaría de Obras Públicas del municipio, sabiendo que aún hay mucho por construir y conectar. Es importante que la gente vea que, pasada la elección, seguimos presentes, charlando con ellos, escuchando sus problemáticas, necesidades y prioridades para poder planificar a futuro”.

También anticipó que “pronto construiremos el corredor aeróbico para que puedan caminar, hacer ejercicio, para que las familias puedan disfrutar de un espacio más lindo, iluminado y seguro. Muy contento con todas las obras públicas que seguimos llevando adelante en Malvinas Argentinas”.

