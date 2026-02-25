Malvinas Argentinas: Nardini supervisó las obras en Escuelas Secundarias Nº2 y Nº37 de Grand Bourg, y la Nº3 de Tortuguitas
A días del inicio de clases, el Intendente local recorrió los avances de infraestructura educativa financiados con el Fondo Educativo Provincial, que permitirán ampliar matrícula y mejorar las condiciones educativas en varias instituciones del distrito.
Leonardo Nardini recorrió en los últimos días los avances de las obras que se están llevando adelante en tres escuelas del distrito: las Escuelas Secundarias Nº 2 y Nº 37 de la ciudad de Grand Bourg, y la Escuela Secundaria Nº 3 de Tortuguitas.
Durante las recorridas, Nardini subrayó: “Todas las obras son muy importantes porque nos van a permitir albergar más matrícula escolar, más chicos y chicas con oportunidades de estudiar en un lugar lindo, más amplio, con aire acondicionado, luminoso y también con nuevo mobiliario que ha llegado para equipar las aulas. Eso nos pone muy contentos”.
Al finalizar la recorrida, Nardini expresó: “Estoy muy conforme. Estamos cerca del inicio del ciclo lectivo ya con los chicos. Lo que invertimos a través del Fondo Educativo en estas escuelas, pero también en muchas otras instituciones del distrito, es fundamental para que los chicos estén mejor”.
Y reafirmando el compromiso con la educación pública concluyó: “Nosotros usamos el Fondo Educativo para infraestructura porque tenemos la necesidad de, como si fuera nuestra casa, seguir invirtiendo, mejorar, cuidar y muchas veces ampliar, para asegurar una mejor calidad educativa para nuestros chicos”.
