Leonardo Nardini recorrió en los últimos días los avances de las obras que se están llevando adelante en tres escuelas del distrito: las Escuelas Secundarias Nº 2 y Nº 37 de la ciudad de Grand Bourg, y la Escuela Secundaria Nº 3 de Tortuguitas.

Durante las recorridas, Nardini subrayó: “Todas las obras son muy importantes porque nos van a permitir albergar más matrícula escolar, más chicos y chicas con oportunidades de estudiar en un lugar lindo, más amplio, con aire acondicionado, luminoso y también con nuevo mobiliario que ha llegado para equipar las aulas. Eso nos pone muy contentos”.

Al finalizar la recorrida, Nardini expresó: “Estoy muy conforme. Estamos cerca del inicio del ciclo lectivo ya con los chicos. Lo que invertimos a través del Fondo Educativo en estas escuelas, pero también en muchas otras instituciones del distrito, es fundamental para que los chicos estén mejor”.

Y reafirmando el compromiso con la educación pública concluyó: “Nosotros usamos el Fondo Educativo para infraestructura porque tenemos la necesidad de, como si fuera nuestra casa, seguir invirtiendo, mejorar, cuidar y muchas veces ampliar, para asegurar una mejor calidad educativa para nuestros chicos”.

