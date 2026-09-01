Malvinas Argentinas será escenario de una nueva edición de la Feria del Libro, una propuesta cultural que llega a su 7ma edición en el distrito y que invita a las familias a acercarse y disfrutar de un espacio dedicado a los libros y la lectura.

Ads

Podrá visitarse de lunes a viernes, de 9.00 a 20.00, y sábados, domingos y feriados, de 12.00 a 21.00, ofreciendo distintas posibilidades para que las familias puedan acercarse.

La 7ma edición de la Feria del Libro Malvinas Argentinas propone nuevamente generar un punto de encuentro en torno a la literatura y el acceso a los libros, con una invitación abierta a vecinos y visitantes de todas las edades, se informó oficialmente.

Ads

Ads