El municipio de Malvinas Argentinas se prepara para la primera edición de los Juegos Argentinos Urbanos (JAUR), que se realizarán del 28 al 31 de octubre en el Predio Municipal (entrada por Ing. Huergo y Piedras). La competencia es organizada entre el Comité Olímpico Argentino y el municipio de Malvinas Argentinas. Se espera la participación de más de setecientos deportistas urbanos de más de veintidós provincias de todo el país, se informó oficialmente.

Ads

Serán cuatro jornadas de competencia, encuentro e integración. Las disciplinas de JAUR, para la categoría de más de 18 años, son: skateboarding, breaking, escalada, básquet 3x3, roller freestyle, ajedrez, parkour, BMX (Bicycle Motocross) y baseball 5.

Esta competencia de deportes urbanos, es una iniciativa del diputado provincial Luis Vivona, impulsor de la Ley de Deporte Urbano en la Provincia de Buenos Aires. Al respecto, Vivona señaló: “Es una enorme satisfacción ver cómo estas disciplinas siguen creciendo, generando nuevos espacios y oportunidades para nuestros jóvenes y deportistas”.

Ads

Además de tener una instancia competitiva, JAUR propone una plataforma de formación para deportistas, entrenadores, jueces y dirigentes, con una impronta federal, inclusiva y sostenible. Los deportistas de la competencia se alojarán en la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral, ubicada en el límite de Malvinas Argentinas con el distrito de San Miguel. Un espacio con capacidad para los competidores, a cinco minutos del lugar de encuentro de los juegos.

Ads