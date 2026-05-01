Un siniestro se registró en la mañana de este viernes 1° de mayo en el centro de Bahía Blanca, cuando un joven que conducía bajo los efectos del alcohol perdió el control de su vehículo y terminó impactando de lleno contra un local comercial.

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Según detalló el medio bahiense La Nueva, el conductor se desplazaba en un Ford Focus y, presuntamente, intentaba evadir un control policial. En ese contexto, perdió el dominio del auto, que primero arrancó un semáforo en la esquina de Brown y O’Higgins y luego se incrustó contra la reja y la vidriera de un comercio de venta de accesorios.

Tras el impacto, inspectores municipales le realizaron el test de alcoholemia, que arrojó un resultado de 0,95 gramos de alcohol por litro de sangre, casi el doble de lo permitido para conductores particulares.

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A raíz del hecho, personal policial y de control urbano procedió al secuestro del vehículo. No se informaron heridos, aunque los daños materiales fueron significativos, tanto en la estructura del local como en el mobiliario urbano afectado.

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