Manejaba borracho por la Ruta 3: tenía más de 2,5 gramos de alcohol en sangre y le secuestraron la camioneta
El conductor, oriundo de Viedma, fue interceptado tras realizar maniobras peligrosas cerca de Pedro Luro. Le retuvieron la licencia y el caso quedó en manos del Juzgado de Faltas de Bahía Blanca.
Un conductor fue interceptado mientras circulaba alcoholizado por la Ruta Nacional 3, en el sur de la provincia de Buenos Aires. El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 803, en cercanías del acceso a Pedro Luro, luego de que advirtieran que manejaba de manera zigzagueante y temeraria.
Según informó el medio local Canal Siete de Bahía Blanca, efectivos policiales junto a inspectores del CUIM detuvieron la marcha de una camioneta y le realizaron el test de alcoholemia al conductor.
El resultado fue contundente: la primera medición arrojó 2,65 gramos de alcohol por litro de sangre, mientras que la segunda registró 2,53 g/L, muy por encima del límite permitido por la legislación vigente.
El vehículo era conducido por un hombre oriundo de Viedma, a quien las autoridades le secuestraron la camioneta y le retuvieron la licencia de conducir.
La causa quedó bajo la órbita del Juzgado de Faltas de Bahía Blanca, a cargo del juez Jorge Vicente, que deberá determinar las sanciones correspondientes.
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