Un conductor fue interceptado mientras circulaba alcoholizado por la Ruta Nacional 3, en el sur de la provincia de Buenos Aires. El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 803, en cercanías del acceso a Pedro Luro, luego de que advirtieran que manejaba de manera zigzagueante y temeraria.

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Según informó el medio local Canal Siete de Bahía Blanca, efectivos policiales junto a inspectores del CUIM detuvieron la marcha de una camioneta y le realizaron el test de alcoholemia al conductor.

El resultado fue contundente: la primera medición arrojó 2,65 gramos de alcohol por litro de sangre, mientras que la segunda registró 2,53 g/L, muy por encima del límite permitido por la legislación vigente.

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El vehículo era conducido por un hombre oriundo de Viedma, a quien las autoridades le secuestraron la camioneta y le retuvieron la licencia de conducir.

La causa quedó bajo la órbita del Juzgado de Faltas de Bahía Blanca, a cargo del juez Jorge Vicente, que deberá determinar las sanciones correspondientes.

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