Un grave accidente ferroviario ocurrió durante la madrugada de este sábado (14 de noviembre) en Villa Bosch, partido de Tres de Febrero, cuando una Renault Kangoo fue embestida por una formación del tren Urquiza mientras intentaba atravesar un paso a nivel.

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El siniestro ocurrió pasadas las 4 de la madrugada en el paso a nivel de Nahuel Huapi y Fray Justo Santa María de Oro, entre las estaciones Villa Bosch y Martín Coronado.

En el vehículo viajaban cuatro personas: dos adultos y dos adolescentes de 15 y 16 años. Todos sobrevivieron al violento impacto, aunque sufrieron politraumatismos y debieron recibir asistencia médica.

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El control de alcoholemia arrojó que el conductor tenía 1,85 gramos de alcohol por litro de sangre, pese a que en la provincia de Buenos Aires rige la Ley de “Alcohol Cero al volante”.

La formación del Urquiza circulaba en dirección a General Lemos e impactó contra el utilitario, lo arrastró varios metros y provocó importantes daños. La violencia del choque fue tal que la Kangoo terminó debajo del coche motor y la formación ferroviaria descarriló.

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El adolescente de 16 años y sus padres fueron trasladados al Hospital Bocalandro, mientras que la joven de 15 años fue derivada a una clínica del partido de Morón. Los cuatro presentaban politraumatismos.

Por disposición de la Fiscalía N.º 4, el conductor fue notificado en una causa por lesiones culposas. La investigación deberá determinar las circunstancias exactas del siniestro y las responsabilidades correspondientes.

Como consecuencia del impacto, la formación del Urquiza descarriló y los pasajeros debieron descender del tren durante la madrugada.