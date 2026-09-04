Un hombre fue detenido durante la madrugada en Villa Gesell luego de ser detectado conduciendo en contramano y bajo los efectos del alcohol. El episodio ocurrió en la zona de Paseo 146 y Boulevard y generó momentos de tensión luego de que el vehículo estuviera a punto de embestir una ambulancia.

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El conductor circulaba a bordo de un Fiat Palio en sentido contrario al establecido cuando realizó la peligrosa maniobra. La situación fue advertida por personal de salud que se encontraba en el lugar y que logró detener al automovilista ante el riesgo de que continuara avanzando y provocara un accidente.

Los trabajadores dieron aviso inmediatamente a la Policía. Cuando los efectivos arribaron, el conductor se mostró hostil, por lo que fue necesario desplegar varios móviles policiales y personal motorizado de la Secretaría de Seguridad para controlar la situación.

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El test de alcoholemia confirmó la intoxicación

Una vez que el hombre fue identificado, personal de Tránsito le realizó el correspondiente test de alcoholemia.

El resultado fue contundente: 2,20 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra muy por encima del límite permitido para conducir.

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La combinación de la elevada graduación alcohólica y la maniobra realizada había generado un escenario de alto riesgo para el resto de los conductores, peatones y trabajadores que se encontraban en la zona.

El auto fue secuestrado

Como consecuencia del procedimiento, el Fiat Palio fue secuestrado y trasladado a dependencias de la Secretaría de Seguridad.

El conductor quedó detenido luego de la intervención policial, mientras se realizaron las actuaciones correspondientes por la conducción bajo los efectos del alcohol y la situación de riesgo generada durante el recorrido.

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El episodio ocurrió durante la madrugada y tuvo como punto de partida una maniobra que pudo haber terminado en un accidente de gravedad: el vehículo circulaba en contramano y estuvo a centímetros de impactar contra una ambulancia.