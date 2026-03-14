Momentos de extrema tensión se vivieron en la Ruta Nacional 9, a la altura de Campana, cuando una mujer fue detectada manejando en contramano por el carril rápido de la Autovía Panamericana a bordo de un Toyota Corolla.

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Según informó Radio Cielo , el vehículo avanzaba en sentido contrario en cercanías de la planta de Holcim, lo que obligó a otros conductores a realizar maniobras bruscas para evitar una colisión frontal.

Ante los reiterados llamados de alerta, la Policía desplegó un operativo cerrojo de urgencia para intentar detener la marcha del automóvil. Durante varios kilómetros participaron móviles policiales y de seguridad vial que intentaban interceptar el vehículo mientras circulaba en infracción por uno de los sectores más transitados de la autopista.

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De acuerdo a lo publicado por Campana Noticias, el momento más crítico del operativo se registró cerca del kilómetro 70, donde se produjo un accidente secundario: una Toyota Hilux terminó chocando contra uno de los patrulleros que formaban parte del procedimiento para frenar el avance del auto que circulaba en contramano.

El impacto activó los sistemas de seguridad del vehículo particular y su conductora debió recibir asistencia médica por las contusiones y el fuerte impacto emocional del choque. También algunos efectivos policiales fueron trasladados al hospital, aunque en principio ninguno presentaba lesiones de gravedad.

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Finalmente, los agentes lograron interceptar y detener a la mujer que conducía el Corolla, poniendo fin a varios kilómetros de peligro y angustia sobre la autopista.

Según los primeros reportes citados por el medio local, la conductora se encontraba en un estado de alteración que le impedía comprender la gravedad de la situación o responder a las señales de las autoridades.