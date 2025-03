El diputado radical Facundo Manes continuó con la polémica sucedida en la Apertura de la Asamblea Legislativa de sábado pasado cuando tras un cruce con Javier Milei fue agredido por Santiago Caputo y uno de sus colaboradores conocido como Fran Fijap.

Puede interesarte

“Si el presidente permite esto, el presidente es el culpable, a no ser que el presidente sea Caputo”, señaló Manes en A24.

“Si el presidente no toma rienda sobre la agresión que está haciendo su equipo de campaña y estrategia, es responsable el Presidente de la nación. Y si no, tiene más poder Caputo que el presidente. No podemos separar a Milei de Caputo”, expresó el legislador radical.

Puede interesarte

Manes enfatizó que “Milei se está equivocando. Tiene un punto en haber bajado la inflación, tiene un punto en haber ordenado la economía, tiene un punto en haber combatido a los gerentes de la pobreza y los piquetes. Ahora en esto, se está equivocando, esto es malo para las inversiones”.