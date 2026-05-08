El vocero presidencial Manuel Adorni destacó durante una conferencia de prensa la inauguración del nuevo centro industrial de Mercedes-Benz Argentina en Zárate y aseguró que la inversión representa “un testimonio del cambio de época” que atraviesa el país.

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Según detalló el funcionario, se trata de la primera planta automotriz construida desde cero en la Argentina en los últimos 15 años y demandó una inversión de 110 millones de dólares.

“Quiero destacar la inauguración del centro industrial de Mercedes-Benz en Zárate. Se trata de la primera planta automotriz hecha desde cero en nuestro país en los últimos 15 años”, expresó Adorni.

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El vocero remarcó además que la nueva fábrica permitirá generar alrededor de 2.500 puestos de trabajo y fortalecerá la cadena de valor automotriz nacional gracias a su ubicación estratégica cercana al puerto y a su potencial exportador.

Adorni recordó que el anuncio de la inversión había sido realizado el 22 de marzo de 2024 en la misma sala de conferencias de Casa Rosada y destacó que, poco más de dos años después, el proyecto ya se concretó.

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“Ahora, poco más de dos años después, esto es simplemente una realidad”, afirmó.

En el tramo final de sus declaraciones, el funcionario vinculó la puesta en marcha de la planta con el rumbo económico del Gobierno nacional y sostuvo que el país atraviesa una etapa de mayor previsibilidad.

“Pasamos de una Argentina donde primaba la urgencia cortoplacista a una Argentina donde empieza a primar la estabilidad”, concluyó.