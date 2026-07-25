Un vecino de Mar Azul, municipio de Villa Gesell, denunció una insólita situación luego de recuperar una vivienda que, según aseguró, había sido usurpada.

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De acuerdo con el relato difundido por el medio SectorInformativo.com, el propietario afirmó que debió pagar para que los ocupantes abandonaran el inmueble y que, al ingresar nuevamente, descubrió que le habían robado desde los artefactos sanitarios hasta el techo de la casa.

El hecho ocurrió en una propiedad ubicada en la intersección de calle 40 y Pinamar, donde el dueño, que no reside de manera permanente en la localidad, posee la vivienda desde hace varios años.

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Según relató Mariano, el legítimo propietario, al recuperar el inmueble encontró un panorama desolador. Faltaban los artefactos del baño, los elementos de la cocina, el mobiliario e incluso parte del techo de la construcción.

Lo más llamativo, según denunció, es que gran parte de esos elementos estarían ahora en la vivienda ubicada en el terreno lindero, donde se instalaron quienes habrían ocupado ilegalmente la propiedad.

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De acuerdo con su versión, los ocupantes presentaron documentación presuntamente falsa y luego se trasladaron a la casa vecina, desde donde continúan utilizando los bienes que, asegura, pertenecen a su vivienda.

Mariano también manifestó que realizó denuncias y presentó el caso ante la Fiscalía N° 6, la Secretaría de Seguridad y la Municipalidad, aunque sostuvo que no obtuvo respuestas concretas para resolver la situación.

"Más allá de escucharme, no hubo ninguna acción para sacar a los ocupas", afirmó. El denunciante también expresó su preocupación por el impacto que este tipo de episodios puede tener sobre la imagen de la región como destino turístico e inmobiliario.

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"Así está Villa Gesell. Este es el destino turístico que ofrecemos para vacacionar y para que se invierta", cuestionó.

Hasta el momento, no trascendieron declaraciones oficiales de las autoridades judiciales o municipales sobre el caso ni sobre el estado de la investigación vinculada a la denuncia del propietario.