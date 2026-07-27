Autoridades de la Reserva Natural y Refugio de Vida Silvestre Mar Chiquita informaron que en controles de rutina se detectó un caso de caza furtiva y tránsito vehicular prohibido dentro de los límites del área protegida.

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El procedimiento contó con apoyo del Comando de Patrulla Rural del distrito. Según se detalló, durante una recorrida se encontró una campera con sangre que cubría a un animal carneado.

A partir de ese hallazgo se inició un rastreo que permitió localizar un vehículo con perros en su interior y tres personas acompañadas por una jauría de perros heridos. En el operativo, que se extendió desde la tarde hasta la noche, se labraron las actas correspondientes por caza furtiva, actividad prohibida en la reserva.

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Las autoridades advirtieron que estas prácticas ilegales ponen en riesgo a la fauna nativa y doméstica y se vinculan con otra infracción: el tránsito vehicular por el frente marítimo del área, prohibido en toda su extensión, según informó El Ciudadano de Mar Chiquita.

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