Bussetti (PRO Mar del Plata) instaló un cartel que decía “Monumento a la corrupción” semanas atrás afectando a la obra homenaje a Néstor Kirchner en Playa Dorada.

La declaración de “persona no grata” fue aprobada con el voto a favor del bloque de Unión por la Patria, autores del proyecto.

El bloque UCR/UAM votó en contra, mientras que los libertarios tuvieron una posición dividida: un concejal estuvo en contra, pero otra se abstuvo, en un marco de una fuerte interna en La Libertad Avanza que finalizó en un escándalo, informó 0223.com.ar

El episodio que disparó todo fue una intervención que Bussetti realizó a fines de abril en el monumento a Néstor Kirchner que fue inaugurado en 2023 en un acto encabezado por el entonces intendente Jorge Paredi y el senador nacional Wado de Pedro. La obra se encuentra a la vera de la Ruta 11 a la altura de Playa Dorada, a unos 900 metros del límite con General Pueyrredón.

URGENTE: SOY PERSONA NO GRATA 🚨



Así me declararon los kukas en el Concejo Deliberante de Mar Chiquita...

¿El motivo? No les gustó que diga lo que pienso, que Néstor Kirchner fue un chorro.



👉Les propongo que legislen para los vecinos en vez de hablar una hora de mi.😘 pic.twitter.com/slIyyX6RE7 — Julián Bussetti (@julian_bussetti) May 14, 2025

“Estrenamos el monumento a la corrupción. Sí, el de Néstor, justo en la costa. Lo pusieron los que se llevaron los bolsillos con tu laburo”, manifestó Bussetti en abril pasado. “Le sumamos un cartel, por si alguno todavía no se avivó. Porque si no devuelven la guita, al menos que no te afanen el paisaje”, agregó el concejal quien no es la primera vez que publica mensajes y acciones provocativas.

Tras conocerse la aprobación de la declaración de persona no grata, el edil Bussetti respondió. "Así me declararon los kukas en el Concejo Deliberante de Mar Chiquita...

¿El motivo? No les gustó que diga lo que pienso, que Néstor Kirchner fue un chorro. Les propongo que legislen para los vecinos en vez de hablar una hora de mi".