El hecho ocurrió el 11 de mayo de 2024, en una vivienda alquilada dentro del barrio cerrado Los Teros, en Santa Clara del Mar, partido de Mar Chiquita. Allí, según se tuvo por acreditado, el joven mantuvo relaciones sexuales con la niña, nacida en junio de 2011.

Ads

En el juicio, tanto el acusado, que entonces tenía 20 años como la menor reconocieron que habían mantenido relaciones y describieron el vínculo como una relación de noviazgo. Ella declaró que había querido estar con él y que no había hecho nada que no quisiera, aunque el magistrado remarcó que, por su edad, ese consentimiento no tenía validez legal.

Además, la adolescente reconoció haber mentido con su edad afirmando que tenía 16 años y que, cuando su hermana intervino para alertar que en realidad tenía 12, él volvió a preguntarle la edad. Ella insistió con la misma versión y le explicó que su hermana estaba celosa.

Ads

Al analizar la prueba, la a sala del Tribunal Oral N° 4 de Mar del Plata consideró acreditado que el acusado había creído inicialmente que la menor tenía 16 años. Sin embargo, el juez Gustavo Fissore, que participó en el debate, coincidió con el planteo del fiscal respecto de que el error era evitable: el acusado podría haber realizado otras acciones para verificar la edad de la chica antes de mantener relaciones sexuales con ella.

No obstante, el magistrado consideró que ese error recaía sobre un elemento esencial del delito, la edad de la víctima, y por lo tanto afectaba el dolo, es decir, la intención requerida para configurar el abuso sexual con acceso carnal. La sentencia explicó que un error de tipo vencible -como el que consideró probado en este caso- excluye el delito doloso, aunque podría dejar abierta la posibilidad de una responsabilidad culposa. Pero el Código Penal no contempla una figura culposa para el abuso sexual previsto en el artículo 119.

Ads

Por tal razón, Fissore declaró atípica la conducta y absolvió al joven.