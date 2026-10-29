La novena edición del Festival de Aves Migratorias de la Albufera de Mar Chiquita tendrá lugar el 31 de octubre y el 1º de noviembre, con salidas de observación, talleres y charlas sobre biodiversidad.

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El encuentro está dedicado a celebrar y dar a conocer la extraordinaria diversidad de aves que habitan y visitan este singular ecosistema costero.

Cada año, el festival reúne a observadores de aves, fotógrafos, naturalistas, estudiantes, familias y amantes de la naturaleza para compartir conocimientos y experiencias en torno a las aves y los ambientes que las sostienen.

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Este año, el encuentro se realizará en la Sociedad de Fomento del Balneario Mar Chiquita y todas las actividades son gratuitas. Las dos jornadas serán para observar, aprender, compartir y celebrar la naturaleza de Mar Chiquita y, sobre todo, el extraordinario viaje que cada año emprenden miles de aves migratorias.

Organizado por la Fundación Verde Pampa, el evento presenta la posibilidad de participar en un encuentro orientado a la divulgación ambiental y a la celebración del viaje de las aves migratorias, en el marco de una agenda consolidada en el territorio. Todas las actividades son libres y gratuitas y el cronograma completo estará publicado en los próximos días.

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