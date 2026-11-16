Cientos de vecinos, docentes, productores y organizaciones sociales participaron este fin de semana del 16° Encuentro de Pueblos Fumigados, que se realizó en el partido bonaerense de Mar Chiquita. La convocatoria reunió a representantes de distintas localidades de la provincia y de otros puntos del país para debatir sobre el uso de agrotóxicos, sus consecuencias en la salud de las comunidades y el impacto ambiental de las fumigaciones.

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La actividad comenzó el sábado y continuó durante este domingo en Camet Norte, con charlas, talleres e intercambios de experiencias. Entre los principales temas estuvieron la contaminación del agua, la situación de las escuelas rurales ubicadas cerca de campos fumigados y las estrategias de organización de las comunidades que reclaman mayores controles.

Uno de los momentos centrales fue la marcha realizada este domingo por la tarde. Cerca de las 18.00, más de un centenar de personas partieron desde la avenida San Martín de Camet Norte y caminaron hasta Santa Clara del Mar, en el mismo partido.

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La movilización finalizó frente al laboratorio de análisis clínicos donde años atrás se encontraba el mural de Fabián Tomasi, referente de la lucha contra las fumigaciones y víctima de la exposición a agrotóxicos.

Durante las jornadas, los participantes reclamaron mayores controles sobre las aplicaciones, regulaciones y políticas públicas para proteger la salud de la población y el ambiente. También destacaron la importancia de mantener la articulación entre pueblos que atraviesan problemáticas similares.

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Según publicaron los medios locales Contraste y El Ciudadano de Mar Chiquita, el encuentro cerró con la lectura de las conclusiones y el compromiso de continuar impulsando los reclamos ambientales en los próximos meses.