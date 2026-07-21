La ciudad de Mar de Ajó será sede de una nueva edición de la Fiesta Provincial del Alfajor Costero, uno de los eventos gastronómicos más esperados de las vacaciones de invierno en el Partido de La Costa. La 12° edición se realizará el sábado 25 y domingo 26 de julio, desde el mediodía, con entrada libre y gratuita en el Espacio Multicultural, ubicado en Yrigoyen y Sacconi.

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La propuesta volverá a reunir a más de 25 productores locales de alfajores, quienes exhibirán y comercializarán sus elaboraciones en stands especialmente preparados para que vecinos y turistas puedan descubrir la calidad y la identidad de uno de los productos gastronómicos más representativos del distrito.

Además de la exposición y venta de alfajores, el público podrá disfrutar de degustaciones, clases de cocina, ferias, sorteos, espectáculos en vivo, juegos para las infancias y la tradicional degustación del alfajor gigante, una de las actividades más convocantes de la celebración.

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La organización está a cargo de la Comisión de Promoción Turística de la Fiesta del Alfajor del Partido de La Costa, en conjunto con la Municipalidad local. Desde la Secretaría de Producción, Empleo y Trabajo también se convocó a los elaboradores del distrito a participar de manera gratuita para seguir impulsando el crecimiento del sector.

Otro de los aspectos destacados es que el evento se desarrollará en un espacio cerrado, lo que garantiza la realización de todas las actividades previstas incluso si las condiciones climáticas no acompañan.

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Datos clave

Evento: 12° Fiesta Provincial del Alfajor Costero.

Fecha: Sábado 25 y domingo 26 de julio.

Horario: Desde el mediodía.

Desde el mediodía. Lugar: Espacio Multicultural, Yrigoyen y Sacconi, Mar de Ajó.

Entrada: Libre y gratuita.

Qué habrá: Más de 25 productores de alfajores , degustaciones, clases de cocina, ferias, espectáculos, sorteos, juegos para las infancias y el tradicional alfajor gigante .

Organizan: Comisión de Promoción Turística de la Fiesta del Alfajor del Partido de La Costa y Municipalidad del Partido de La Costa.