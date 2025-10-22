El próximo domingo 16 de noviembre, Mar de Ajó, partido de La Costa, se vestirá de fiesta para celebrar uno de sus eventos más importantes del año: la 56ª edición de la Fiesta Nacional de la Corvina Rubia, un evento que combina música, gastronomía y cultura.

La celebración se llevará a cabo en el Camping Municipal General Lavalle (Pueyrredón entre Hipólito Yrigoyen y Carreras), donde vecinos y visitantes podrán disfrutar de una jornada con bailes y espectáculos en vivo, entrada libre y gratuita.

Un clásico del verano anticipado

Nacida en la década del ’60, la Fiesta Nacional de la Corvina Rubia rinde homenaje a uno de los símbolos naturales y gastronómicos de la región: la corvina, pez típico del litoral bonaerense. Lo que comenzó como un encuentro de pescadores locales se transformó con los años en una de las celebraciones más esperadas del calendario turístico costero, atrayendo cada año a miles de personas de distintos puntos del país.

Este 2025, el escenario principal promete una noche inolvidable con la presentación de artistas de primer nivel como La Nueva Luna, Los Francheros, KM33 y Autóctonos, entre otros.

La propuesta incluye además puestos gastronómicos con platos típicos, ferias de emprendedores, juegos, sorteos en un ambiente familiar.

Datos claves

📍 Lugar: Camping Municipal General Lavalle (Pueyrredon entre Hipólito Yrigoyen y Carreras), Mar de Ajó

🗓️ Fecha: Domingo 16 de noviembre de 2025

🎶 Shows: La Nueva Luna, Los Francheros, KM33, Autóctonos

🍽️ Actividades: música en vivo, gastronomía, baile, feria de artesanos y emprendedores

🎟️ Entrada: libre y gratuita