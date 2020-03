Una joven que vacacionaba en la localidad de Mar de Ajó, rescató animales que dejaron abandonados en una casa alquilada para la temporada. En el interior encontraron lo peor: una perra en avanzado estado de desnutrición y un gato, ambos deshidratados. Pese a la falta de intervención policial, Constanza logró comunicarse con el dueño de la propiedad, quien permitió el acceso y contó que una mujer la había alquilado para ella, su hijo de 5 años y una perrita.

"Fue desesperante, los gritos de los animales eran desagarradores y había un olor nauseabundo. Cuando logramos entrar, la perrita se hizo pis del miedo y temblaba. La maltratadora los dejó encerrados para que se mueran", contó a LaNoticia1.com Constanza, la joven rescatista oriunda de Capital Federal que interrumpió sus vacaciones para salvar a las mascotas. La chica debió regresar a su casa y ahora pide ayuda para poder darlos en adopción.

"El perrito y el gatito estaban en muy mal estado de desnutrición y abandono. Cada vez que pasaba por ahí para ir a la playa, me lloraban y me seguían del otro lado de la reja que tenái esa casa", relató Constanza, quien reside en el barrio porteño de Palermo. "Como ahí nunca había nadie, toqué timbre a los vecinos que me contaron que la vivienda había sido alquilada por una familia en temporada que cuando se fue, dejó abandonados a los animalitos", agregó.

En consecuencia, la joven resolvió hacer la denuncia en la Comisaría pero nunca se la tomaron: "Desde que entré me empezaron a poner mil trabas. Me dijeron que tenía que ir a la fiscalía y que si lograba conseguir permiso para sacar a los animales tenía que tener un lugar donde alojarlos porque no podían quedar en la calle". Finalmente como la casa estaba en alquiler, Constanza llamó al teléfono publicado en un carrel y el dueño le confirmó la versión de los vecinos.

"Nadie ofreció llevárselos, por lo que la única opción era dejarlos en la calle. Es por eso que Constanza fue a la veterinaria, debió pasarle suero para hidratar a los animalistos y una vez estables, como los micros no dejan viajar con mascotas, debió llevárselos desde Mar de Ajó hasta su casa en Palermo a bordo de un Uber que le cobró 12 mil pesos. Ahora la joven está pagando una guardería para mascotas porque no le dejan tenerlos en su departamento y solicita colaboración.

"En la casa había mucho olor a podrido por las condiciones de los animales que ya estaban muy flaquitos. El dueño finalmente nos abrió la puerta pero no me quiso dar sus datos ni los de la familia que alquiló su casa. Faltó que me dijera: 'Sacá los animales porque sino los dejo en la calle'. Ahora ya los tengo en Buenos Aires pero no puedo seguir pagando la guardería. Necesitamos familias que puedan adoptarlos, cuidarlos y darles cariño", imploró Constanza.

"El perro tiene aproximadamente 11 meses según lo que calculó la veterinaria y es un amor, mientras que el gatito es hiper manso y mimoso", describió la joven, quien espera ubicar a los animalitos rescatados para poder retomar su descanso en la costa. "Buscamos familias con mucho amor para que las mascotas no vuelvan a pasar una nueva situación de abandono", concluyó. Finalmente, Constanza indicó que quienes estén interesados en la adopción pueden comunicarse al 011-6968-1339.